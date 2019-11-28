NASA показало прототип роботизированного лунного модуля

Он сможет доставить на Луну ровер весом 300 кг и другой полезный груз.

Аэрокосмическое агентство NASA представило концепт роботизированного посадочного модуля среднего размера, который сможет доставить в полярные регионы Луны ровер.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Читайте такжеИскусственный интеллект предупредил, что может «нанести вред» людям

Отмечается, что представленный концепт был разработан с учетом максимальной простоты, экономичности, практичности и надежности.

Инженеры, в частности, сосредоточились на том, чтобы во время посадки модуль мог поддерживать максимальную точность при любой массы груза. Он должен быть способен взять на борт луноход весом 300 кг и другой полезный груз.

"Мы использовали однорядные системы, минимум механизмов и имеющиеся технологии, чтобы снизить сложность, тогда как прогресс в сфере точной посадки позволит избежать опасностей и создаст благоприятные условия для работы лунохода", - пояснил главный инженер проекта Логан Кеннеди.

Отмечается, что в разработке модуля приняли участие различные центры NASA. Инженеры также надеются, что их концепт сможет помочь в разработке концептов других посадочных модулей.

Как сообщал УНИАН, Национальное аэрокосмическое агентство США приняло предложение Университета Буффало о разработке экспериментального космического аппарата для исследований Венеры.