Следующие модели iPhone оснастят новым процессором, технологией Force Touch и мощной камерой - СМИ

В сети появились первые слухи о смартфонах Apple следующего поколения. Новинки, предположительно, обзаведутся поддержкой технологии Force Touch и получат более мощную камеру. Подробности со ссылкой на авторитетный источник в KGI Securities сообщает Forbes.

Главным нововведением, по мнению аналитика Мин Хи Куо (Ming-Chi Kuo), стоит считать появление в телефоне функционала Force Touch. Технология хорошо зарекомендовала себя в ноутбуках и умных часах Apple, передает Lenta.ru.

Разрешения и размеры экранов останутся такими же, как и в вышедших девять месяцев назад iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Диагонали — 4,7 и 5,5 дюймов. А вот спектр цветов корпуса пополнится «розовым золотом».

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Камера, скорее всего, обновится: разрешение снимков вырастет до 12 мегапикселей. Автор доклада отмечает также пару качественных внутренних обновлений — новый процессор А9 и 2 гигабайта быстрой оперативной памяти. Характеристики нового процессора аналитик не рассматривает.

Проблему гнущегося корпуса в моделях решат за счет использования других материалов и улучшений внутренней конструкции. Специально для тех, кто часто роняет или кидает свой телефон, компания может выпустить ограниченный тираж iPhone 6S Plus со сверхпрочным сапфировым стеклом.

Дополнительно сообщается об улучшении работы Touch ID и новых возможностях управления аппаратом при помощи жестов.

Массовое производство, предположительно, начнется в середине или конце августа. До конца 2015 года компания, по мнению Мин Хи Куо, реализует от 80 до 90 миллионов гаджетов с соотношением 2 к 1 — на каждый iPhone 6S Plus будут продаваться два iPhone 6S.

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За несколько лет публикаций прогнозы аналитиков KGI Securities не сбывались лишь в единичных случаях. Большая часть данных, содержащихся в докладах, оказывается либо точной, либо очень близкой к реальности. Например, в конце 2014 года было заявлено о рекордных продажах iPhone 6, а в начале 2015-го появились сведения о выпуске MacBook Air c четким Retina-экраном. Продажи iPhone перед новогодними праздниками действительнопобили все возможные рекорды, а в начале марта был представленоблегченный MacBook.