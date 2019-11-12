NASA одобрило разработку "космического ската" для исследований Венеры

Атмосфера Венеры наиболее плотная во всей Солнечной системе.

Национальное аэрокосмическое агентство США приняло предложение Университета Буффало о разработке экспериментального космического аппарата для исследований Венеры.

Об этом сообщает Naked Science.

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Корабль под проектным названием BREEZE (биотехнологический скат для экстремальных сред и зональных исследований) вдохновлен морскими скатами.

По задумке создателей, гибкие крылья позволят BREEZE быстро и устойчиво передвигаться в густой венерианской атмосфере. Питание корабля обеспечат солнечные батареи, которые планируют подзаряжаться раз в два-три дня, когда аппарат будет пролетать над освещенной стороной планеты.

Проект BREEZE выполнен специалистами из CRASH Lab - Лаборатории безопасности космических структур и гибридов в Университете Буффало.

Концепт «космического ската» создавался в рамках программы NASA Innovative Advances Concepts. Она предусматривает гранты в размере 125 тысяч долларов на разработку космических технологий.

Стоит отметить, что атмосфера Венеры наиболее плотная во всей Солнечной системе - в 93 раза плотнее, чем земная, а давление на поверхности Венеры эквивалентно давлению на глубине 900 метров в земном водоеме.

Как сообщал УНИАН, исследователи считают, что климат Венеры был другим и достаточно умеренным в далеком прошлом. Собственно, вплоть до точки во времени примерно 700 миллионов лет назад Венера могла сохранять воду в жидком состоянии.