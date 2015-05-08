NASA испытывает беспилотный конвертоплан (фото, видео)
02:15, 08 мая 2015Наука и IT
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Инженеры NASA разработали беспилотник с 10 электродвигателями, который может взлетать как вертолет и летать как самолет
Беспилотник с электродвигателями 10 может взлетать как вертолет и летать как самолет / NASA
Прототип конвертоплана GL-10 оснащен поворотными крыльями, которые после вертикального взлета и набора высоты переводят двигатели в горизонтальную позицию.
NASA
Таким образом беспилотник превращается из вертолета в самолет с размахом крыльев около 3 метров и массой чуть более 28 килограмм, сообщает "Популярная механика".
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Каждое из крыльев GL-10 оснащено четырьмя электродвигателями, еще два мотора размещены в районе хвоста. Пока гибридный дрон остается лишь прототипом, но его создатели намерены адаптировать технологию для доставки грузов или разведывательных целей.
NASA
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