NASA испытывает беспилотный конвертоплан (фото, видео)

Прототип конвертоплана GL-10 оснащен поворотными крыльями, которые после вертикального взлета и набора высоты переводят двигатели в горизонтальную позицию.

Таким образом беспилотник превращается из вертолета в самолет с размахом крыльев около 3 метров и массой чуть более 28 килограмм, сообщает "Популярная механика".

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Каждое из крыльев GL-10 оснащено четырьмя электродвигателями, еще два мотора размещены в районе хвоста. Пока гибридный дрон остается лишь прототипом, но его создатели намерены адаптировать технологию для доставки грузов или разведывательных целей.