NASA испытывает беспилотный конвертоплан (фото, видео)

02:15, 08 мая 2015
Наука и IT
4722 0

Инженеры NASA разработали беспилотник с 10 электродвигателями, который может взлетать как вертолет и летать как самолет

NASA

Прототип конвертоплана GL-10 оснащен поворотными крыльями, которые после вертикального взлета и набора высоты переводят двигатели в горизонтальную позицию.

NASA

Таким образом беспилотник превращается из вертолета в самолет с размахом крыльев около 3 метров и массой чуть более 28 килограмм, сообщает "Популярная механика".

Читайте такжеЗонд NASA передал на Землю уникальные снимки Плутона

Каждое из крыльев GL-10 оснащено четырьмя электродвигателями, еще два мотора размещены в районе хвоста. Пока гибридный дрон остается лишь прототипом, но его создатели намерены адаптировать технологию для доставки грузов или разведывательных целей.

NASA
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter