«Это безумие»: Нобелевские лауреаты по физике не верят в «переезд» человечества с Земли

Ученые, которые открыли первую экзопланету за пределами Солнечной системы, советуют сосредоточиться на сохранении жизни в родном мире.

8 октября Мишель Майор и Дидье Кело получили Нобелевскую премию по физике за то, что в 1995 году открыли первую экзопланету. Через 24 года после того, астрономы проделали большую работу, обнаружив в космосе более чем 4 тысячи новых миров. Но Майор сомневается, что человечество хоть когда-нибудь будет жить на одной из езкопланет. По его словам, это «абсолютное сумасшествие».

Как пишет Newsweek, по мнению ученого, такой сценарий очень маловероятен в основном из-за слишком больших расстояний.

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«Все эти планеты очень далеко. Даже в наиболее оптимистичном случае пригодной для жизни планеты, расположенной вблизи, например за несколько десятков световых лет, а это можно считать в нашем районе, лететь туда придется слишком долго», - сказал ученый.

По его словам, нужно «зарубить на корню» все заявления в духе: «Хорошо, мы переедем на пригодную для жизни планету, если когдато на Земле жить будет невозможно». Исследование экзопланет, которое провело NASA, подтвердило, что большинство из них состоят из газа или льда. Среди них не так много каменистых планет, которые бы были способны поддерживать наш тип жизни.

Вместе с тем, 77-летний физик придерживается оптимистических взглядов относительно долгосрочного сохранения жизни на Земле и будущего открытия экзопланет.

«Мы должны позаботиться о нашей собственной планете. Она очень красива и до сих пор абсолютно пригодна для жизни», - сказал он.

При этом он не исключает возможность обнаружения живых существ на других планетах за пределами Солнечной системы.

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«Единственный способ сделать такое открытие – это развивать техники, которые бы позволили нам обнаружить жизнь на расстоянии», - пояснил Майор.

Его коллега Дидье Кело согласился с ним: «Он прав, у нас нет технологий. Возможно они появляются через тысячу или миллион лет, когда мы повзрослеем и осознаем свои обязанности как вида, который сейчас модифицирует поверхность и атмосферу Земли настолько, что ставит под угрозу свое существование, так же как и других видов».

«Безответственно представлять, что мы покинем Землю и полетим куда-нибудь в другое место. Пора прекратить фантазировать и осознать реальность, чтобы наше человеческое общество приняло меры и гарантировало существование будущего. Тогда возможно одного дня мы сможем путешествовать между звездами», - сказал Кело.