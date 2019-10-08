Сатурн «перегнал» Юпитер по количеству спутников в Солнечной системе

Ученые обнаружили на орбите газового гиганта еще два десятка неизвестных до сих пор спутников.

Сатурн оказался планетой с наибольшим количеством естественных спутников в Солнечной системе, хотя ранее этот титул носил соседний Юпитер. Астрономы обнаружили на орбите газового гиганта еще 20 каменистых объектов.

Как пишет The Guardian, таким образом, у Сатурна 82 спутника, в то время как 79 таких тел вращаются вокруг Юпитера, его большего соседа.

«Удивительно, что мы их нашли. Эти спутники очень далеко от планеты», - сказал астроном Скотт Шеппард, который возглавил космические поисковые работы в Институте Карнеги в Вашингтоне. Каждое из новых найденных тел на орбите Сатурна достаточно небольшое. В среднем они лишь пять километров в диаметре.

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Ученые обнаружили новые спутники Сатурна, когда заставили компьютерный алгоритм прорабатывать десятилетние снимки, сделанные мощным телескопом Subaru на Гавайях. Сравнивая фото, которые были сделаны с разницей от нескольких часов до нескольких дней, алгоритм смог найти отделить статичные звезды и галактики от планет и спутников,кружащих вокруг Сатурна.

Во времена зарождения нашей Солнечной системы, из большого количества пыли и газов вокруг Солнца сформировались восемь известных планет. Но по мнению Шеппарда, вскоре после своего рождения четыре миллиарда лет назад Сатурн захватил в свою орбиту несколько астероидов и комет, которые пролетали мимо.