Ученые обнаружили двойную сверхмассивную черную дыру
Астрофизикам из США удалось наблюдать переменный квазар, образованный сливающимися сверхмассивными черными дырами.
Как отмечают ученые, им впервые удалось наблюдать столкновение гравитационных объектов, расположенных настолько близко друг к другу. Результаты своих исследований авторы опубликовали в The Astrophysical Journal, сообщает Lenta.ru.
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Ученые при помощи системы телескопов Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) наблюдали переменный квазар PSO J334.2028+01,4075. С помощью обсерватории ученым удалось за четыре года собрать данные о гравитационном объекте. Оказалось, что квазар содержит черную дыру массой около десяти миллиардов солнц и с периодом раз в 542 суток испускает оптический сигнал.
Сигнал от объекта был необычным, так как кривые блеска большинства квазаров апериодичны. Это позволило ученым предположить, что PSO J334.2028+01,4075 представляет собой систему из двух близкорасположенных черных дыр. Для проверки своей гипотезы ученые провели компьютерное моделирование двойного объекта, которое подтвердило правильность их выводов.