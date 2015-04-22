Ученые обнаружили двойную сверхмассивную черную дыру

Как отмечают ученые, им впервые удалось наблюдать столкновение гравитационных объектов, расположенных настолько близко друг к другу. Результаты своих исследований авторы опубликовали в The Astrophysical Journal, сообщает Lenta.ru.

Читайте такжеАстрономы нашли космических "призраков"

Ученые при помощи системы телескопов Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) наблюдали переменный квазар PSO J334.2028+01,4075. С помощью обсерватории ученым удалось за четыре года собрать данные о гравитационном объекте. Оказалось, что квазар содержит черную дыру массой около десяти миллиардов солнц и с периодом раз в 542 суток испускает оптический сигнал.

Сигнал от объекта был необычным, так как кривые блеска большинства квазаров апериодичны. Это позволило ученым предположить, что PSO J334.2028+01,4075 представляет собой систему из двух близкорасположенных черных дыр. Для проверки своей гипотезы ученые провели компьютерное моделирование двойного объекта, которое подтвердило правильность их выводов.