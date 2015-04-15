Google могут оштрафовать на 6 миллиардов долларов - The Wall Street Journal

Антимонопольная служба ЕС приняла решение предъявить официальные обвинения Google в нарушении антимонопольных законов, пишет ZN.ua со ссылкой на The Wall Street Journal.

В случае обвинительно приговора компанию Google ожидают штрафы в размере 6 млрд дол.

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Данный антимонопольный процесс будет финалом пятилетнего расследования и может стать крупнейшим за последний десяток лет с момента преследования компании Microsoft.

Решение в обвинении Google было принято главой Европейской антимонопольной службы Маргрет Вестагер во время консультации с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Напомним, в феврале текущего года обвинения в нарушении антимонопольного законодательства было предъявлено Google в России.