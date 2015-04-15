Google могут оштрафовать на 6 миллиардов долларов - The Wall Street Journal
Данный антимонопольный процесс может стать крупнейшим за последний десяток лет с момента преследования компании Microsoft.
Антимонопольная служба ЕС приняла решение предъявить официальные обвинения Google в нарушении антимонопольных законов, пишет ZN.ua со ссылкой на The Wall Street Journal.
В случае обвинительно приговора компанию Google ожидают штрафы в размере 6 млрд дол.
Читайте такжеGoogle практически стер границу между "я знаю" и "я считаю, что я знаю" - исследователи
Данный антимонопольный процесс будет финалом пятилетнего расследования и может стать крупнейшим за последний десяток лет с момента преследования компании Microsoft.
Решение в обвинении Google было принято главой Европейской антимонопольной службы Маргрет Вестагер во время консультации с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Напомним, в феврале текущего года обвинения в нарушении антимонопольного законодательства было предъявлено Google в России.