Украина будет покупать ядерное топливо у американцев

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали сегодня в Киеве контракт на поставку ядерного топлива с 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны контракт подписал президент «Энергоатома» Юрий КОВРИЖКИН, с американской – вице-президент Westinghouse Андерс ДЖЕКСОН.

Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течении 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.

В частности, планируется поставка 630 топливных сборок. При этом стороны договорились, что в случае потребности объемы поставок топлива могут быть увеличены до трех дополнительных перегрузочных партий ежегодно. Также пописанное соглашение предусматривает, что в случае увеличения количества поставляемых сборок пропорционально будет снижаться их стоимость.

Кроме того, контракт предусматривает, что в случае , если по итогам опытной эксплуатации топливо НАЭК «Энергоатом» по зависимым от него причинам не сможет получить разрешение Госатомрегулирования на промышленную эксплуатацию американского топлива, компания имеет право расторгнуть контракт без каких-либо дополнительных затрат со своей стороны.

Также «Энергоатом» будет иметь право досрочно прекратить действие контракта в случае массового технического отказа топлива Westinghouse.

Как заявил после подписания контракта Ю.КОВРИЖКИН, данный документ является «существенным шагом по выполнению задач Энергетической стратегии до 2030 года в плане диверсификации поставок ядерного топлива». Он уточнил, что топливо в рамках контракта будет поставляться на три блока Южно-Украинской АЭС.

Также, отметил президент «Энергоатома», подписание данного договора будет использоваться украинской стороной в качестве весомого аргумента на переговорах с российской корпорацией «ТВЕЛ».

Справка УНИАН. Westinghouse входит в группу компаний корпорации Toshiba. Технология Вестингауз лежит в основе более 40% действующих реакторов в мире.

В настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году истекает срок действия долгосрочного контракта на поставку свежего ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».

«ТВЭЛ» - один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива. Обеспечивает топливом 17% энергетических реакторов мира, а также исследовательские реакторы разных стран и судовые реакторы российского флота.