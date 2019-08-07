В Тернопольской области во время земляных работ в монастыре нашли 6 кг старинных польских монет (фото)
12:29, 07 августа 2019Наука и IT
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Клад был зарыт в стеклянном сосуде на глубине одного метра.
Монеты были закопаны в стеклянном сосуде / фото: заповедник «Замки Тернопольщины»
В Тернопольской области во время земляных работ в монастыре обнаружено 6 кг старинных польских монет.
Как сообщили УНИАН в Национальном заповеднике «Замки Тернопольщины», монеты были закопаны в стеклянном сосуде на глубине одного метра на территории двора монастыря отцов бернардинцев в городе Збараж.
Все монеты - республики Польша. Отчеканены они в 1923-1939 годах, номинал - от одного гроша до одного злотого.
«Вес сокровища - 6 кг», - говорится в официальном сообщении заповедника.
Ценность находки устанавливают эксперты / фото: заповедник «Замки Тернопольщины»
Ценность находки устанавливают эксперты. После проведенных научных исследований, монеты пополнят запасники Национального заповедника «Замки Тернопольщины» и будут представлены в экспозициях.
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