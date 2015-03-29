В Европоле заявили, что система защиты смартфонов вредит борьбе с терроризмом

Система защиты современных смартфонов и распространение систем зашифрованных сообщений стало важной проблемой в борьбе с угрозой терроризма.

Как передает BBC, такое заявление сделал глава полицейской службы ЕС (Европола) Роб Уэйнрайт, передает Украинская правда.

По словам Уэйнрайта, скрытые сегменты интернета, а также обмен зашифрованными сообщениями все больше затрудняют наблюдение за людьми, подозреваемыми в причастности к терроризму.

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Как отмечает глава Европола, можно понять коммерческую заинтересованность компаний, производящих смартфоны и приложения с прочной системой защиты, однако, по его словам, такие фирмы должны задумываться и о последствиях таких "непробиваемых" шифров для борьбы с терроризмом.