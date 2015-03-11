Samsung собирается нарастить производство смартфонов Galaxy

По данным источников The Electronic Times, Samsung повысила прогноз производства телефонов Galaxy S6 и Galaxy S6 edge на апрель с 7 млн до 8 млн. Мартовский ориентир сохранился на уровне 5 млн, сообщает Росбалт по информации Reuters.

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Южнокорейская компания показала новые гаджеты, с которыми связывает надежды на возобновление роста выручки от продаж смартфонов, в первый день весны на выставке в Барселоне. Их продажа стартует в 20 странах 10 апреля.

Устройства получили положительные отзывы за обновленный дизайн и различные технологические усовершенствования, и в итоге некоторые эксперты повысили прогнозы поставок смартфонов Samsung в нынешнем году.