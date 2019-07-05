Астрономы обнаружили огненный вихрь вокруг черной дыры с фантастической скоростью

Ученым удалось измерить скорость вращения пяти супермасивных черных дыр.

Астрономы смогли измерить скорость вращения пяти супермасивных черных дыр, расположенных за 10-11 миллиардов световых лет от Земли. Как оказалось, они движутся со скоростью света или близкой к ней.

Как пишет Newsweek, свои данные исследователи опубликовали в журнале Astrophisical Journal. В них сказано, что горизонт событий одной из дыр вращается почти со скоростью света, или около 670 миллионов миль в час. В случае четырех других объектов, за которыми следили астрономы, вращение горизонтов событий происходило в два раза медленнее. Более того, ученые обнаружили вихрь материи, вращающийся вокруг одной из черных дыр со скоростью, которая равна 70% скорости света.

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Все пять объектов имеют массы в 160-600 миллионов раз больше, чем наше Солнце. Каждая из них поглощает материю из акреционных дисков, заставляя их ярко светиться. Такие супермассивные черные дыры считаются одними из самых ярких объектов во Вселенной.