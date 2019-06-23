NASA обнаружило возможные свидетельства жизни на Марсе

Ожидается, что результаты повторных исследований, призванные подтвердить либо опровергнуть предыдущие результаты, будут готовы 24 июня.

Марсоход Curiosity обнаружил высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может свидетельствовать о наличии микробов.

Данные были получены учеными NASA 20 июня, сообщает The New York Times.

"Увидев такой удивительный результат, мы отменили выходные, чтобы провести дополнительные исследования", - заявил один из научных сотрудников миссии. Ожидается, что повторные результаты будут готовы 24 июня.

На Марсе из-за солнечного света и химических реакций молекулы метана разрушились бы за несколько веков, поэтому ученые предполагают, что метан появился на Марсе относительно недавно.

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Большую часть метана на Земле производят живые организмы, в основном - микробы, которые называются метаногены, отмечает издание. По мнению некоторых ученых, наличие этого газа на Марсе может указывать на то, что в его недрах сохранились древние микроорганизмы, которые "перебрались" туда из-за ухудшения условий на поверхности планеты. Другие исследователи считают, что метан мог появиться в атмосфере Марса из-за геологических процессов.

По другой версии, метан образовался на Марсе миллионы лет назад и сейчас выходит из разломов на поверхности планеты.

Впервые о присутствии метана на Марсе стало известно 15 лет назад, когда его зафиксировала автоматическая межпланетная станции Европейского космического агентства. Однако достоверных подтверждений этому до сих пор не было.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году марсоход Curiosity обнаружил в горных породах Марса молекулы органических соединений неизвестного происхождения. Молекулы были найдены в образцах породы, возраст которых превышает 3 млрд лет.

Ученые NASA считают, что именно эта находка может быть доказательством существования жизни на Марсе; на Земле часть этого газа производят микроорганизмы. Метан был обнаружен на дне пересохшего озера, в осадочных породах возрастом около трех миллиардов лет.