Ученые нашли возможные признаки жизни на Марсе

По мнению ученых, каменные образования на Марсе, похожие на пасту, необходимо проверить на существование бактерий.

Каменные образования на Марсе, похожие на пасту, могут быть признаком жизни, поэтому их необходимо проверить на существование бактерий.

К такому выводу пришли ученые, опубликовав результаты исследования в журнале Astrobiology, передает Naked Science.

По их словам, похожие структуры образуются и на Земле, где их вызывает бактерия Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Она относится к экстремофилам, а значит, потенциально может существовать в марсианских условиях.

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Вполне вероятно, по словам ученых, что этот вид бактерий живет на поверхности Марса и процветает. Бактерия принадлежит к линии, которая эволюционировала до того, как в атмосфере Земли начал появляться кислород (примерно 2,35 миллиарда лет назад). Она может выжить в очень горячей воде, прямо возле геотермальных источников. Бактерия также может выдержать интенсивный ультрафиолетовый свет и хорошо себя чувствует в окружающих средах с низким уровнем кислорода, используя серу и углекислый газ как источники энергии.

Sulfurihydrogenibium yellowstonense катализирует образование кристаллических горных пород, которые выглядят как слои макаронных изделий. Уникальная форма и структура пород, связанных с Sulfurihydrogenibium yellowstonense, являются результатом ее необычного образа жизни. В быстротекущей воде бактерии цепляются друг за друга и «держатся изо всех сил». Они образуют тугие нити, которые развеваются, как флаг. Они видимы для человеческого глаза и больше всего походят на пасту феттучини.

Ученые считают, что если эти структуры удастся обнаружить на Марсе, это будет одним из главных признаков наличия жизни на планете в настоящем или прошлом.