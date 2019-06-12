Во Вселенной меньше мест для зарождения жизни, чем считалось

Далеко не каждая планета в так называемой «зоне жизни» действительно способна обеспечить всем необходимым сложные экосистемы.

На данный момент ученые обнаружили около 4 тысяч планет земного типа, значительная часть из которых потенциально может иметь нужные условия для существования жизни. Эти планеты находятся в так называемой «зоне жизни», которыми обычно называют области вокруг звезд, где вода может существовать в жидком состоянии на поверхности. А это главное условие для существования жизни в том виде, в котором его знает человечество.

Однако, согласно последнему исследованию, опубликованному в Astrophysical Journal, количество планет в зоне жизни с потенциалом разместить сложные организмы может быть меньше, чем казалось, пишет Newsweek.

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Команда исследователей из Калифорнийского университета обнаружила, что атмосферы многих планет в зоне жизни могут содержать высокий уровень токсичных газов, что ограничивает «безопасную зону» для организмов, более сложных чем микробы.

«Представьте себе обитаемую зону для сложных форм жизни, обозначенную как безопасное место, которое может поддержать богатые экосистемы, существующие на Земле сегодня. Наши результаты указывают на то, что сложные экосистемы, как наши, не могут существовать в зонах жизни, согласно традиционному определению», - пояснил соавтор исследования Тимоти Лионс.

Ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы симулировать различные условия на планетах, такие как уровень углекислого газа. Команда обнаружила, что куда большее количество этого парникового газа, чем сегодня существует в атмосфере Земли, нужно для поддержки мягких температур на большинстве планет в зонах жизни.

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«Чтобы поддерживать воду в жидком состоянии на внешнем крае обычной зоны жизни, планете нужно в десятки тысяч раз больше углекислого газа, чем на Земле сегодня», - сказал ученый Эдвард Швейтерман.

«Это значительно превышает уровни, которые будут токсичными для людей и животных на Земле», - добавил он.