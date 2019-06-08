Вид из космоса: астронавт показала красочные снимки реки на Мадагаскаре (фото)

Снимок опубликован на странице Кох в Twitter.

Астронавт NASA Кристина Кох 7 июня поделилась новой фотографией с Международной космической станции (МКС).

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Снимок опубликован на странице Кох в Twitter. «Устье реки на севере Мадагаскара», - подписала фото астронавт.

Отметим, остров Мадагаскар омывается водами Индийского океана. Он расположен около восточного побережья Южной Африки, от которого отделен Мозамбикским проливом. На острове есть немало рек, таких как Мананара, Мангуру, Манингури, Бемариву и другие.

Одним из наиболее красочных видов с космоса на остров является устье реки Бецибука. Красно-коричневый цвет вод Бецибуки является признаком экологической катастрофы. Масштабные вырубки тропического леса, который являлся естественным покровом острова, значительно ускорили процесс эрозии почвы в северо-западной его части.

Как сообщал УНИАН, NASA опубликовало карту звездного неба, показывающую все видимые космические источники рентгеновского излучения.