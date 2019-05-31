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NASA показало "рентгеновский снимок" Вселенной (фото)

17:34, 31 мая 2019
Наука и IT
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Изображение участка ночного неба, полученное с помощью Найсера / NICER, NASA

Об этом сообщает Naked Science.

Снимок, на который у космического агентства ушло два года, сделан с помощью инструмента «Найсер», находящегося на борту Международной космической станции. 

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После того как на МКС наступает ночь (когда станция заходит в тень Земли), прибор примерно каждые полтора часа вылавливает высокоэнергетические фотоны с восьми точек ночного неба. Каждая изогнутая линия на фото- это путь, по которому перемещается внимание инструмента от одного источника излучения к другому. Небольшие пятна и линии - энергетические частицы, которые так или иначе попадают в сенсоры.

Более крупные «искры» сильно отличаются по яркости, которая зависит как от количества времени, которое «Найсер» фокусируется на источниках излучения, так и от интенсивности сигнала от этих точек. Многие из них, по словам ученых, могут быть нейтронными звездами.

Эти объекты не излучают видимого света, поэтому напрямую увидеть их в обычный телескоп не получится. И ученые до сих пор не знают их радиуса. Но миссия «Найсера» может помочь решить этот вопрос и вычислить размер этих объектов с точностью до пяти процентов.

Ранее NASA представило самое детальное изображение Вселенной, основанное на снимках телескопа «Хаббл» за 16 лет его работы.

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Теги: #NASA