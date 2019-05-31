NASA показало "рентгеновский снимок" Вселенной (фото)

Снимок сделан с помощью инструмента "Найсер", находящегося на борту Международной космической станции.

NASA опубликовало красочный снимок, показывающий все видимые космические источники рентгеновского излучения на части звездного неба.

Об этом сообщает Naked Science.

Снимок, на который у космического агентства ушло два года, сделан с помощью инструмента «Найсер», находящегося на борту Международной космической станции.

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После того как на МКС наступает ночь (когда станция заходит в тень Земли), прибор примерно каждые полтора часа вылавливает высокоэнергетические фотоны с восьми точек ночного неба. Каждая изогнутая линия на фото- это путь, по которому перемещается внимание инструмента от одного источника излучения к другому. Небольшие пятна и линии - энергетические частицы, которые так или иначе попадают в сенсоры.

Более крупные «искры» сильно отличаются по яркости, которая зависит как от количества времени, которое «Найсер» фокусируется на источниках излучения, так и от интенсивности сигнала от этих точек. Многие из них, по словам ученых, могут быть нейтронными звездами.

Эти объекты не излучают видимого света, поэтому напрямую увидеть их в обычный телескоп не получится. И ученые до сих пор не знают их радиуса. Но миссия «Найсера» может помочь решить этот вопрос и вычислить размер этих объектов с точностью до пяти процентов.

Ранее NASA представило самое детальное изображение Вселенной, основанное на снимках телескопа «Хаббл» за 16 лет его работы.