"Летающее крыло": в Нидерландах представили концепт авиалайнера будущего (видео)

По словам инженеров, необычная форма фюзеляжа разработана для более удобной и комфортной обстановки для пассажиров.

Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего. Самолет представляет собой огромное «летающее крыло», которое в задней части раздваивается, образуя V-образную структуру.

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Об этом говорится в пресс-релизе Делфтского технического университета, передает Naked Science.

Работы над проектом ведутся при поддержке компании KLM.

«Flying-V меньше A350 (авиалайнера Airbus) и обладает меньшей лобовой поверхностью при сравнимом внутреннем объеме. В результате мы получаем пониженное сопротивление. Это означает, что Flying-V потребляет меньше топлива на той же дистанции», - рассказал один из авторов концепта Релоф Вос.

По оценкам разработчиков, топливная экономия будущего авиалайнера составит до 20 процентов в сравнении с Airbus A350-900.

Ожидается, что Flying-V сможет брать на борт до 314 пассажиров и до 160 кубометров грузов. Пассажиры разместятся в передней кромке его «летающего крыла», а грузы и топливо — в задней. Размах крыльев составит 65 метров, длина - 55 метров, высота - 17 метров.

На первом этапе на самолете планируется устанавливать два керосиновых турбовентиляторных двигателя, хотя в будущем они могут быть заменены на более современные, эффективные и «чистые» приводы.

По словам инженеров, необычная форма фюзеляжа открывает совершенно новые возможности для разработки более удобной и комфортной обстановки для пассажиров.

Первый полет опытной модели Flying-V должен состояться в октябре 2019 года, к 100-летнему юбилею авиакомпании KLM.

Как сообщал УНИАН, Ученые NASA и Массачусетского института технологий (MIT) разработали радикально новый тип авиационного крыла, которое состоит из тысяч крошечных компонентов. После успешных испытаний в аэродинамической трубе разработчики утверждают, что их творение значительно улучшит производство самолетов в будущем и усилит гибкость производственного процесса.