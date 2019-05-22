Некачественные аксессуары, игры и 0% заряда: вредные привычки, которые сокращают жизнь вашего смартфона (видео)

Эксперты составили список самых распространенных действий, которые наносят вред гаджетам.

Пользуясь смартфонами ежедневно, мы не задумываемся, что бессознательно укорачиваем им жизнь.

Эксперты составили список самых распространенных действий, которые наносят вред гаджетам. На первом месте оказались физические повреждения из-за неаккуратности владельцев. В основном смартфоны роняют и топят, что выводит их из строя.

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Также вредной привычкой является зарядка смартфона ночью. Ведь в темноте вы можете не сразу попасть в «гнездо» прибора, что портит и его, и кабель. Кроме того, лучше отказаться от дешевых кабелей для зарядки. Они портят аккумулятор, вследствие чего телефон быстрее разряжается.

Не рекомендуется во время зарядки накрывать смартфон одеждой или класть его под подушку. Это приводит к перегреву и сокращает время службы гаджета. Желательно также не играть в «тяжелые» игры во время зарядки, это тоже грозит перегревом. Негативно сказывается на аккумуляторе и его разрядка до 0%. Лучше заряжать смартфон при 15-20%.