День рождения «мобильника»: как изменились телефоны за последние 20 лет (видео)

3 апреля считается Днем рождения мобильного телефона.

Сегодня «мобильник» - это, фактически, мини-компьютер, который прочно вошел в повседневную жизнь людей. Первый прототип портативного мобильного телефона был выпущен в 1973 году. С того времени производители стараются постоянно удивлять своих покупателей технологиями и новинками.

Вспомним наиболее знаковые модели?

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Nokia 3310 - 2000 год

Легендарный телефон, который разошелся по миру в количестве 126 миллионов аппаратов. Устройство полюбили за прочный корпус, высокую надежность и доступную цену.

Nokia 6650 - 2002 год

Первый в мире 3G-телефон с поддержкой W-CDMA 2100 MHz.

Motorola RAZR V3 - 2004 год

Первый супер-тонкий раскладной телефон с плоской металлической клавиатурой.

Sony Ericsson K750i - 2005 год

Один из первых телефонов с качественной 2 Мп камерой.

iPhone - 2007 год

Революция в мире смартфонов, девайс, который изменил все. Первый Apple iPhone с сенсорным экраном и интуитивным интерфейсом для управления пальцами.

Palm Pre - 2009 год

Первый телефон с поддержкой беспроводной зарядки.

LG Optimus 3D - 2011 год

Первый Android-смартфон с двумя камерами.

Samsung Galaxy Round - 2013 год

Первый девайс с изогнутым экраном, причем, согнули дисплей внутрь.

Xiaomi Mi Mix - 2016 год

Китайское устройство, с которого активно начался курс на «безрамковость».

iPhone X - 2017 год

Устройство с технологией Face ID для разблокировки.

Honor Magic 2 - 2018 год

Первый в мире смартфон с шестью камерами.

Samsung GalaxyX– 2019 год

Первый в мире гибкий смартфон должен появиться уже в этом году.