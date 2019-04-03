День рождения «мобильника»: как изменились телефоны за последние 20 лет (видео)
Сегодня «мобильник» - это, фактически, мини-компьютер, который прочно вошел в повседневную жизнь людей. Первый прототип портативного мобильного телефона был выпущен в 1973 году. С того времени производители стараются постоянно удивлять своих покупателей технологиями и новинками.
Вспомним наиболее знаковые модели?
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Nokia 3310 - 2000 год
Легендарный телефон, который разошелся по миру в количестве 126 миллионов аппаратов. Устройство полюбили за прочный корпус, высокую надежность и доступную цену.
Nokia 6650 - 2002 год
Первый в мире 3G-телефон с поддержкой W-CDMA 2100 MHz.
Motorola RAZR V3 - 2004 год
Первый супер-тонкий раскладной телефон с плоской металлической клавиатурой.
Sony Ericsson K750i - 2005 год
Один из первых телефонов с качественной 2 Мп камерой.
iPhone - 2007 год
Революция в мире смартфонов, девайс, который изменил все. Первый Apple iPhone с сенсорным экраном и интуитивным интерфейсом для управления пальцами.
Palm Pre - 2009 год
Первый телефон с поддержкой беспроводной зарядки.
LG Optimus 3D - 2011 год
Первый Android-смартфон с двумя камерами.
Samsung Galaxy Round - 2013 год
Первый девайс с изогнутым экраном, причем, согнули дисплей внутрь.
Xiaomi Mi Mix - 2016 год
Китайское устройство, с которого активно начался курс на «безрамковость».
iPhone X - 2017 год
Устройство с технологией Face ID для разблокировки.
Honor Magic 2 - 2018 год
Первый в мире смартфон с шестью камерами.
Samsung GalaxyX– 2019 год
Первый в мире гибкий смартфон должен появиться уже в этом году.