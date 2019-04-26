Ученые нашли в Мировом океане почти 200 тысяч видов вирусов

На жизнь и видовой состав микроорганизмов Мирового океана сильно влияют морские вирусы, разнообразие которых также пока изучено недостаточно хорошо.

Международная команда ученых, работавших на судне Tara, собрала образцы морской воды в разных частях Мирового океана и обнаружила почти 200 тысяч видов морских вирусов - до этого было известно лишь 15 тысяч таких видов.

По словам авторов статьи в журнале Cell, примерно 60% биомассы Мирового океана приходится на микробов, которые играют ключевую роль в океанических экосистемах, но изучены только в некоторых районах, где проводились систематические исследования, передает N+1.

В свою очередь, на жизнь и видовой состав этих микроорганизмов сильно влияют морские вирусы, разнообразие которых также пока изучено недостаточно хорошо.

Чтобы это исправить, Мэттью Салливан из университета штата Огайо и его коллеги с 2009 по 2013 годы собрали 145 проб воды с разных глубин в разных частях Мирового океана, включая 41 образец из Арктики. Секвенировав виромы из этих проб в рамках исследовательского проекта Global Ocean Viromes 2.0, ученые обнаружили 195728 разновидностей ДНК-вирусов, что в 12 раз больше, чем было известно до этого в первой версии проекта.

В частности, ученым удалось не только выявить в Мировом океане пять экологических зон обитания вирусов, но и обнаружить очаг их биоразнообразия в Арктике, хотя традиционно считалось, что полярный регион будет беднее с этой точки зрения, чем экваториальный.

По словам ученых, такая карта распространения морских вирусов поможет понять, на каких вирусах стоит сосредоточиться ученым, и станет основой для принятия решений в последующих морских экспедициях. Кроме того, отмечают исследователи, их результаты наглядно показывают, что вирусы должны быть обязательной частью моделей океанических экосистем, в которые сейчас они включаются достаточно редко.