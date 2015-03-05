Ученые нашли древнейшего представителя рода людей

Возраст останков оценивается в 2,8 миллиона лет, сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Science.

Находку сделали в Леди-Герару на территории национального парка Аваш еще в 2013 году. Это левая часть нижней челюсти с пятью зубами. Датировка останков, обнаруженных в полуразрушенных горных породах, оказалась трудным делом. Анатомический же анализ челюсти LD 350-1 указал на продвинутые черты (хрупкие моляры, симметричные малые коренные зубы, правильные пропорции челюсти), отличающие ранних представителей рода Homo от более обезьяноподобных австралопитеков. Окаменелость из Леди-Герару говорит о том, какие изменения анатомия предков человека прошла всего за 200 тысяч лет - когда жила Люси, известная представительница австралопитеков афарских.

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"Челюсть из Леди помогла сократить эволюционный разрыв между австралопитеком и ранними представителями рода Homo. Это превосходный пример окаменелости переходного типа, относящейся к критически важному периоду эволюции человека", - отметил Уильям Кимбел (из Университета штата Аризона.

2,8 миллиона лет назад глобальные климатические сдвиги усилили засушливость Африки. Считается, что этот процесс способствовал появлению новых видов животных (и вымиранию старых) - в частности, зарождению Homo. Ученые также выяснили, что ископаемые млекопитающие, обнаруженные в тех же слоях, что и челюсть из Леди-Герару, жили в более открытых ландшафтах, чем соседи Люси, - на равнинах, поросших мелкими кустарниками. Однако исследователи не торопятся утверждать, что человек появился благодаря климатическим сдвигам: чтобы развивать эту гипотезу, потребуется более представительная подборка окаменелостей того времени.