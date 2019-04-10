В Солнечной системе существовали астероиды-вулканы из раскаленного металла

Ученые объяснили, почему на астероидах могли возникнуть металлические вулканы.

Из около 800 тысяч известных астероидов в нашей Солнечной системе значительная часть состоит из металла. Ученые считают, что эти объекты начали свое существование как капли раскаленного железа, подвешенные в космосе. Теперь ученые из Калифорнийского университета использовали компьютерное моделирование, чтобы создать симуляцию геофизики таких астероидов.

Как пишет Newsweek, команда обнаружила, что с охлаждением и затвердеванием металла, на поверхностях таких тел могли образоваться вулканы, которые извергали жидкое железо.

«Считается, что металлические астероиды подвергались постоянному расплавление», - считают ученые.

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«Некоторые из них остыли снаружи, образовав твердую кору, которая затем стала расширяться внутрь. И поскольку кора была более плотной, чем расплавленные внутренности астероида, этот раскаленный материал мигрировал к поверхности, где только было возможно», - говорится в выводах исследователей.

По мнению ученых, железные вулканы могли возникать на металлических астероидах в процессе их охлаждения. Это могло повлиять на эволюцию и современный вид таких космических объектов. Ученые допускают, что металлические астероиды могли возникнуть во времена ранней истории нашей Солнечной системы, когда первые планеты только начали формироваться. Эти «протопланеты» иногда сталкивались друг с другом, теряя каменистые внешние слои и выбрасывая в космос расплавленные капли железа, которое содержалось в их ядре. Под действием холодного космического пространства эти капли твердели.

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«В некоторых случаях они кристаллизовались изнутри. И тогда вулканических эффектов не возникало. Но в других случаях процесс охлаждения происходил от поверхности к центру. Таким образом, образовался твердый металлический щит снаружи, под которым был жидкий металл», - пояснил автор исследования Фрэнсис Ниммо.

Ученые Калифорнийского университета заинтересовались металлическими астероидами из-за планов NASA отправить зонд на астероид 16 Психея. На поверхности космического тела заметны кратеры, похожие на вулканические. Миссия запланирована на 2026 год.