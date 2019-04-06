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Более 100 метров вверх: ученые нашли самое высокое тропическое дерево в мире

19:01, 06 апреля 2019
Наука и IT
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Ученые нашли самое высокое тропическое дерево в мире / фото UNDING JAMI

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ВВС.

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Ученые измеряли высоту простым способом. Им пришлось подняться на верхушку с рулеткой.

Дерево уже получило собственное название Menara, что в переводе с малайского означает "башня". Оно принадлежит к виду Shorea faguetiana, или желтых меранти. Древесина этого вида высоко ценится и вырубка идет во всем Борнео. Однако рекордсмен растет в заповеднике Данум, что и спасло его от уничтожения.

Местный альпинист Ундинг Жами, который залезал на верхушку, сказал, что это было трудное восхождение.

"Честно говоря, взгляд с вершины был невероятным. Я не знаю, что сказать, кроме того, что это было очень, очень, очень интересно", — добавил он.

Исследовательница из Университета Ноттингема отметила, что находка является важной, и ее следует оберегать. Считается, что это дерево также может быть самым высоким цветочным растением в мире.

Высокие деревья обычно ищут с самолета с помощью лазерного сканирования. Но для получения точной информации о размерах, ученым всегда приходится прибегать к старой доброй рулетке.

Несмотря на внушительные размеры, «Башня» немного не дотягивает до звания «самого высокого» дерева в мире. По последним данным, самой высокой признана секвойя Гиперион, которая растет в парке Редвуд в Калифорнии, США. Ее высота составляет 115,61 метра.

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Теги: #дерево#тропики