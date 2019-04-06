Более 100 метров вверх: ученые нашли самое высокое тропическое дерево в мире

Дерево-рекордсмен обнаружили в тропическом лесу.

Британские и малазийские ученые нашли на острове Борнео тропическое дерево, высота которого более 100 метров.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ВВС.

Читайте такжеУченые изобрели прозрачное «дерево» для энергоэффективных домов

Ученые измеряли высоту простым способом. Им пришлось подняться на верхушку с рулеткой.

Дерево уже получило собственное название Menara, что в переводе с малайского означает "башня". Оно принадлежит к виду Shorea faguetiana, или желтых меранти. Древесина этого вида высоко ценится и вырубка идет во всем Борнео. Однако рекордсмен растет в заповеднике Данум, что и спасло его от уничтожения.

Местный альпинист Ундинг Жами, который залезал на верхушку, сказал, что это было трудное восхождение.

"Честно говоря, взгляд с вершины был невероятным. Я не знаю, что сказать, кроме того, что это было очень, очень, очень интересно", — добавил он.

Исследовательница из Университета Ноттингема отметила, что находка является важной, и ее следует оберегать. Считается, что это дерево также может быть самым высоким цветочным растением в мире.

Высокие деревья обычно ищут с самолета с помощью лазерного сканирования. Но для получения точной информации о размерах, ученым всегда приходится прибегать к старой доброй рулетке.

Несмотря на внушительные размеры, «Башня» немного не дотягивает до звания «самого высокого» дерева в мире. По последним данным, самой высокой признана секвойя Гиперион, которая растет в парке Редвуд в Калифорнии, США. Ее высота составляет 115,61 метра.