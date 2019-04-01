Под пеплом в Помпеях археологи нашли древнеримский фастфуд (фото)

Закусочная (или термополия) кормила жителей погибшего города 2000 лет назад.

Археологи обнаружили в Помпеях старинную закусочную, или термополию. Яркие фрески, когда-то украшавшие прилавок, находились под пеплом 2000 лет.

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Ученые считают, что здесь когда-то подавали горячую пищу, передает Вокруг света. Прилавок украшен двумя живописными фресками. На одной из них - нереида, оседлавшая морского коня, на другом изображена сценка в закусочной, которую археологи сравнили с вывеской современного бара или ресторанчика.

Амфоры, обнаруженные за прилавком, напоминают изображенные на фреске.

Бар был расположен на пересечении улиц во время раскопок на участке Regio V.

В целом в Помпеях было найдено около 80 подобных термополий.

"Даже если подобные заведения хорошо известны в Помпеях, - говорит Альфонсина Руссо, и.о. директора археологического парка, - когда мы обнаруживаем вещи, бывшие частью повседневной жизни жителей погибшего города, это вызывает сильные эмоции, которые переносят нас в те трагические дни".