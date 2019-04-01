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Под пеплом в Помпеях археологи нашли древнеримский фастфуд (фото)

14:02, 01 апреля 2019
Наука и IT
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В Помпеях было найдено около 80 подобных термополий \ ARCHAEOLOGICAL PARK OF POMPEII

Археологи обнаружили в Помпеях старинную закусочную, или термополию. Яркие фрески, когда-то украшавшие прилавок, находились под пеплом 2000 лет.

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Ученые считают, что здесь когда-то подавали горячую пищу, передает Вокруг света. Прилавок украшен двумя живописными фресками. На одной из них - нереида, оседлавшая морского коня, на другом изображена сценка в закусочной, которую археологи сравнили с вывеской современного бара или ресторанчика.

Амфоры, обнаруженные за прилавком, напоминают изображенные на фреске.

Бар был расположен на пересечении улиц во время раскопок на участке Regio V.

Амфоры, обнаруженные за прилавком, напоминают изображенные на фреске \ ARCHAEOLOGICAL PARK OF POMPEII

В целом в Помпеях было найдено около 80 подобных термополий.

Ученые считают, что здесь когда-то подавали горячую пищу \ ARCHAEOLOGICAL PARK OF POMPEII

"Даже если подобные заведения хорошо известны в Помпеях, - говорит Альфонсина Руссо, и.о. директора археологического парка, - когда мы обнаруживаем вещи, бывшие частью повседневной жизни жителей погибшего города, это вызывает сильные эмоции, которые переносят нас в те трагические дни".

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Теги: #находка#археологи