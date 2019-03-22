Ученые нашли десятки неизвестных до сих пор видов, которые жили на Земле полмиллиарда лет назад

В Китае исследователи обнаружили целые залежи остатков животных времен Кембрийского взрыва.

Невероятное «месторождение» окаменелостей, которые отражают вспышку эволюции видов и появление многообразия жизни на Земле, было обнаружено на территории Китая. Палеонтологи нашли тысячи останков древних животных в камнях на побережье реки Даньшуй на китайском юге.

Как сообщает The Guardian, среди них различные примитивные формы медуз, морских губок, водорослей, анемонов, червей и членистоногих с тонкими щупальцами, захваченных в древнем подводном иле.

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Все существа настолько хорошо сохранились в окаменелостях, что мягкие ткани их тел включительно с мышцами, внутренностями, глазами, жабрами и разными отверстиями до сих пор можно увидеть. Всего ученые обнаружили 4351 окаменелость и 101 вид. Из них 53 были до сих пор неизвестны науке.

Окаменелые организмы происходят из периода так называемого Кембрийского взрыва, который произошел на Земле 518 миллионов лет назад. Это событие дало толчок расцвету животной жизни. Именно тогда на планете появился целый ряд необычных существ. Многие из них вымерли в ходе эволюции. Однако, другие заложили фундамент для первых ветвей дерева жизни. Ученые до сих пор не знают, что именно стало причиной Кембрийского взрыва.