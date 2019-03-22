Скандал вокруг украинских ракет "Зенит": на "Южмаше" ответили на сообщения РосСМИ

"Южмаш" не намерен выступать инициатором прекращения действия договора об изготовлении ракет-носителей "Зенит".

Российские СМИ сообщили, что владеющая "Морским стартом" компания S7 Space отказалась от закупки украинских ракет-носителей "Зенит".

Однако об этом ничего не слышали ни в Украине, ни в компании S7, ни в космическом ведомстве России, пишет Naked Science.

В четверг, 21 марта российское агентство "РИА Новости" сообщило, что российская частная компания S7 Space, ранее выкупившая морской космодром Sea Launch ("Морской старт"), хочет приостановить, а в дальнейшем - разорвать контракт, предполагающий производство 12 ракет-носителей "Зенит" украинским "Южмашем". Агентство сослалось на некий "источник в ракетно-космической индустрии".

Однако в "Роскосмосе" отметили, что ничего не знают о предполагаемом разрыве контракта, а в компании S7 заявили о продолжении действия соглашения.

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Ситуацию также прокомментировала пресс-служба Южного машиностроительного завода. "В настоящее время "Южмаш" не имеет официальных сообщений от заказчика относительно предполагаемого прекращения контракта. Со своей стороны, "Южмаш" не намерен выступать инициатором в этом вопросе", - заявили на предприятии.

"Южмаш" имеет заключенный весной 2017 года контракт на производство двенадцати ракет-носителей "Зенит". Заказчик - зарегистрированная в США компания S7 Sea Launch Limited.

Пресс-служба "Южмаша" также отметила, что имеет заказ на изготовление первых трех ракет-носителей "Зенит", по которым уже получена частичная оплата. Работы выполняются в рамках ранее согласованного графика.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году российский авиахолдинг S7 Group подписал контракт с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса "Морской старт". По сведениям источников издания Bloomberg, "Морской старт" обошелся S7 примерно в 100 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Проект "Морской старт" - пока единственный в мире проект, который осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны. Проект был создан компаниями из Украины, России, Норвегии и США в 1995 году.

Всего с платформы были запущены 36 ракет украинского производства Zenith 3SL, среди которых - 32 успешных, один частично успешный и три неудачных. Реализация проекта "Морской старт" была приостановлена в 2014 году.

Ракета космического назначения "Зенит-3SL" - современное средство выведения, отличающееся простотой эксплуатации, полной автоматизацией процессов подготовки и запуска. Работает на жидком кислороде и керосине с продуктами сгорания - водой и углекислым газом. Благодаря этому отличается экологической чистотой. Доработана с учетом специфики морского старта.

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Ракета-носитель "Зенит-2S", разгонный блок ДМ-SL и блок полезного груза с КА входят в состав ракеты космического назначения (РКН) "Зенит-3SL". Разработчиком и изготовителем ракеты-носителя "Зенит-2S" (т.е. первой и второй ступеней всей ракеты) являются ГКБ "Южное" и ПО "Южмашзавод" (г. Днепропетровск, Украина). Разгонный блок ДМ-SL создан и серийно изготавливается Ракетно-космической корпорацией "Энергия" им. Королева (г. Королев, Московская область, Россия). Разработку блока полезного груза, включающего в себя головной обтекатель и переходные элементы конструкции, посредством которых космический аппарат соединяется с разгонным блоком, обеспечивает компания "Boeing Commercial Space Company" (г. Сиэтл, штат Вашингтон, США).

ГП "КБ "Южное" является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, владеющим передовыми технологиями и участвующим в программах "Морской старт", "Наземный старт", "Днепр", "Циклон-4", "Антарес II", "Маяк". КБ сотрудничает с ракетно-космическими предприятиями Казахстана, Европы, США, Бразилии.