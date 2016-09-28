Российский авиахолдинг S7 Group купил плавучий космодром "Морской старт"

Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

"Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch", - сказано в сообщении

"Вывести комплекс из консервации и начать пусковую деятельность планируется через 18 месяцев после одобрения сделки - ориентировочно в конце 2018 года. Мы рассчитываем, что без больших вложений в модернизацию Sea Launch сможем сделать до 70 пусков в течение 15 лет. (...) Мы будем продавать запуски только на готовых ракетах-носителях. Сначала ракеты, и только потом - покупатель", - рассказал генеральный директор S7 Group Владислав Филёв.

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В компании отметили, что закрытие сделки планируется через 6 месяцев - после получения одобрения соответствующими властями США и подписания ряда договоров, которые являются частью данной сделки. Сделка должна получить одобрение Директората по контролю оборонной торговли (DDTC) и Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS).

Помимо этого, S7 Group подписала соглашение о сотрудничестве с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (РФ). Компании будут вести совместную работу по возобновлению эксплуатации комплекса "Морской старт". При этом РКК "Энергия" будет оказывать S7 Group всю необходимую инженерную поддержку и содействие в организации пусков, а также в работах по системной интеграции.

В сообщении холдинга отмечается, что совместная деятельность S7 Group и РКК "Энергия" не будет ограничиваться пусковыми услугами и "Морским Стартом", а предусматривает также сотрудничество, направленное на создание транспортной инфраструктуры в космосе.

S7 Group не называет сумму сделки. Однако, по сведениям источников издания Bloomberg, "Морской старт" обошелся S7 примерно в 100 миллионов долларов. По словам гендиректора и совладельца компании Владислава Филева, S7 заплатит наличными.

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Как отмечает Bloomberg, реализация проекта "Морской старт" была приостановлена в 2014 году.

Причиной этому стали аннексия Россией украинского Крыма, а также развязывание Россией боевых действий на востоке Украины.

Всего с платформы были запущены 36 ракет украинского производства Zenith 3SL.

Справка УНИАН. Проект "Морской старт" - пока единственный в мире проект, который осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны. Проект был создан компаниями из Украины, России, Норвегии и США в 1995 году.

Ракета космического назначения "Зенит-3SL" - современное средство выведения, отличающееся простотой эксплуатации, полной автоматизацией процессов подготовки и запуска. Работает на жидком кислороде и керосине с продуктами сгорания - водой и углекислым газом. Благодаря этому отличается экологической чистотой. Доработана с учетом специфики морского старта.

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Ракета-носитель "Зенит-2S", разгонный блок ДМ-SL и блок полезного груза с КА входят в состав ракеты космического назначения (РКН) "Зенит-3SL". Разработчиком и изготовителем ракеты-носителя "Зенит-2S" (т.е. первой и второй ступеней всей ракеты) являются ГКБ "Южное" и ПО "Южмашзавод" (г. Днепропетровск, Украина). Разгонный блок ДМ-SL создан и серийно изготавливается Ракетно-космической корпорацией "Энергия" им. Королева (г. Королев, Московская область, Россия). Разработку блока полезного груза, включающего в себя головной обтекатель и переходные элементы конструкции, посредством которых космический аппарат соединяется с разгонным блоком, обеспечивает компания "Boeing Commercial Space Company" (г. Сиэтл, штат Вашингтон, США).

ГП "КБ "Южное" является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, владеющим передовыми технологиями и участвующим в программах "Морской старт", "Наземный старт", "Днепр", "Циклон-4", "Антарес II", "Маяк". КБ сотрудничает с ракетно-космическими предприятиями Казахстана, Европы, США, Бразилии.