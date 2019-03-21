Российская компания намерена расторгнуть контракт с Украиной на производство ракет "Зенит" – СМИ
Российская частная компания S7 Space планирует с апреля расторгнуть контракт, заключенный с украинским предприятием "Южмаш", на производство 12 ракет-носителей "Зенит".
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
В пресс-службе S7 сообщили, что сейчас контракт действует. В «Роскосмосе» сказали, что не знают о расторжении контракта. В «Южмаше» отказались от комментариев.
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Контракт на производство 12 ракет «Зенит» был заключен в апреле 2017 года. Ожидалось, что ракеты станут использовать в программах «Морской старт» и «Наземный старт».
Первый старт с "Морского старта" должен был состояться в декабре этого года. В апреле, июле и декабре 2020-го — еще три старта, а в 2022-м — четыре (март, июнь, сентябрь, декабрь).
Источник агентства сообщил, что компания S7 Space заплатила по контракту часть суммы — около 30 миллионов долларов. В 2018 году в S7 Space говорили, что не могут получить разрешение правительства РФ на поставку российских комплектующих для «Зенита» в Украину.