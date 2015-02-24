В США запустили сервис заказа любого товара или услуги

В США появился проект Magic, который позволяет заказать любой товар или услугу через SMS, пишет Сноб со ссылкой на Mashable.

От пользователя требуется только отправить запрос на номер (408) 2171721 (США). Клиенту ответит оператор, выяснит его местонахождение и банковские данные. Услугой за три дня воспользовались более 18 тысяч раз.

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Оператор выясняет, как выполнить запрос клиента, и сообщает ему, сколько это будет стоить. Первым заказом стала покупка ключа для ремонта велосипеда. Пользователь не знал, какой ключ ему нужен, и оператор выяснил это в велосипедной мастерской и заказал доставку.

Ранее основатель проекта Дик Чен занимался медицинским сервисом Bettir. Сайт Magic был сделан за 20 минут. Сервис изначально тестировался на друзьях Чена и быстро разошелся по другим людям. Над сервисом работают уже 18 человек — пока он работает только в США.