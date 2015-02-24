Мининформполитики разослало "информационным войскам" непрямую инструкцию по созданию ботов

При этом в министерстве отметили опасность быть заблокированным за "распространение правды" при комментировании "вражеских новостей", пишет Украинская правда.

"Агенты Кремля никогда не используют своих настоящих страниц. Для этих целей они создают другие аккаунты", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМинистр информполитики хочет запретить показывать по телевизору персон нон-гратаПри создании ботов, согласно кремлевской инструкции, необходимо создать новый почтовый ящик и зарегистрироваться с него в основных соцсетях, используя вымышленное, но распространенное русское имя и фамилию. Сведения о новом аккаунте следует заполнить полностью, местом жительства указать один из городов Донбасса, добавить максимум фотографий с родными и природой, найденных в интернете.

На аватар, продолжают в сообщении, обычно ставят фотографию реального человека, отзеркаленную в графическом редакторе.

Также рекомендуется добавлять друзей для поднятия доверия к бот-аккаунту и подписаться на местные страницы.