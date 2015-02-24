Японцы "роботизировали" подземную велосипедную парковку
02:08, 24 февраля 2015Наука и IT
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Японская компания Giken успешно внедрила в Токио систему автоматической велосипедной парковки Eco Cycle.
Японцы "роботизували" подземную велосипедную парковку / popmech.ru
Сложнейшая установка представляет собой подземное роботизированное хранилище: автомат берет плату за пользование парковкой, велосипед принимается у владельца, опускается под землю с помощью лифта, паркуется и затем выдается обратно, сообщает "Популярная механика".
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Система имеет форму цилиндра высотой 11 метров и диаметров 8 метров, в котором могут расположиться 204 велосипеда. Стоимость услуг парковки составляет 14 долларов в месяц для студентов и 19 долларов в месяц — для всех остальных.
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