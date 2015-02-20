У неандертальцев обнаружили разделение труда по гендерному принципу

Сделать открытие ученым помогли ископаемые зубы, результаты исследования обнародованы в Journal of Human Evolution, пишет Гордон со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые из мадридского Национального исследовательского совета проанализировали 99 резцов и клыков 19 неандертальцев, чьи останки были обнаружены в Испании, Франции и Бельгии. Возраст зубов составил от 100 до 44 тысяч лет.

Ранее было известно, что зубы использовались неандертальцами в качестве "третьей руки". Поэтому на них остались характерные царапины, которые позволили сделать определенные выводы о роде занятости вымершего вида человека.

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Как выяснилось, женские зубы имели более длинные царапины, чем мужские. К тому же, у мужчин сильнее изнашивались верхние части зубов, тогда как у женщин – нижние.

Ученые затрудняются сказать, чем конкретно отличалась женская работа от мужской. Предположительно, по аналогии с охотниками-собирателями, у неандертальцев женщины отвечали за изготовление "одежды", а мужчины своими крепкими зубами обрабатывали края каменных и деревянных орудий.