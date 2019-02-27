Британская компания запускает спутники для глобального интернета

Компания хочет создать первую сеть в космосе, которая позволит получать доступ к интернету в любой точке планеты.

Лондонская компания OneWeb готовится запустить первые шесть спутников в рамках проекта по покрытию всей Земли беспроводным интернетом.

Не исключено, что гонка за воплощение такого замысла приведет к отправке на орбиту до 2 тысяч подобных аппаратов. Ведь другие компании тоже вынашивают планы по созданию так называемых «мега-созвездий» связи вокруг Земли. Впрочем, в OneWeb считают, что сегодня получат преимущество первого шага, пишет BBC.

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Спутники компании будут доставлены на орбиту ракетой «Союз», запуск которой состоится сегодня во Французской Гвинее поздно вечером. После того, как аппараты сойдут с борта российской ракеты, контрольный центр в штаб-квартире OneWeb в Лондоне попытается установить с ними связь. Первоочередная задача платформы – занять частоты, которые нужны для установления стабильного канала связи, без которого глобальное интернет-подключение будет невозможным.

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Если все пройдет так, как запланировано, компания планирует начать массовый запуск остальных элементов «созвездия» до конца года. Каждый месяц на орбиту будут выводиться до 36 спутников. Чтобы обеспечить глобальное покрытие интернетом, понадобятся 648 таких аппаратов.