Amazon меняет стратегию выпуска фильмов

Компания намерена выпускать до 30 картин в год - значительно больше, чем было до этого.

После серии неудачных выпусков кинокартин Amazon решила поменять подход к завоеванию рынка.

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Как заявила глава Amazon Studios Дженнифер Салке в интервью The New York Times, с ее точки зрения, компания заняла слишком нишевую позицию при выборе потенциальной аудитории своих фильмов, передает kommersant. Теперь, по словам Салке, Amazon будет придерживаться нескольких основных направлений. Это выпуск артхаусного кино, претендующего на получение наград, включая пять картин, приобретенных на кинофестивале «Сандэнс»; эротические триллеры, вроде «Основного инстинкта» или «Малхолланд Драйв»; а также фильмы ужасов от студии Blumhouse, в списке выпущенных фильмов которой есть такой хит, как «Судная ночь».

Салке также отметила, что компания намерена выпускать до 30 картин в год - значительно больше, чем было до этого. А их бюджеты будут составлять от $1 млн до $50 млн. При этом не все картины корпорация намерена отправлять в кинопрокат, часть из них будет напрямую попадать в стриминговый сервис Amazon, Prime Video.