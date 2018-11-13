Amazon выбрал города для размещения своих двух новых штаб-квартир

Amazon объявил, что разделит новую штаб-квартиру, и она разместится в двух городах, поскольку так будет проще набрать достаточное количество квалифицированных кадров.

Компания Amazon сегодня назовет два американских города, где она намерена разместить свои новые штаб-квартиры.

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Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal. По информации источников, выбор Amazon пал на нью-йоркский район Лонг-Айленд-Сити и на район Кристал-Сити в Арлингтоне (штат Виргиния), оба из которых расположены в непосредственной близости от центров крупных городов - Нью-Йорка и Вашингтона (округ Колумбия), передает kommersant. Лонг-Айленд-Сити - это самый быстрорастущий район Нью-Йорка сейчас, где с 2006 года было построено более 16 тыс. новых жилых домов. А в Кристал-Сити, районе офисной и жилой застройки 60-х годов, расположен второй дом главы Amazon Джеффа Безоса.

Amazon начал поиск места для новой штаб-квартиры в сентябре 2017 года. Изначально рассматривались 238 городов-претендентов на ее размещение. В январе нынешнего года компания огласила список из 20 городов, вышедших в финал. А неделю назад Amazon объявил, что разделит новую штаб-квартиру, и она разместится в двух городах, поскольку так будет проще набрать достаточное количество квалифицированных кадров. Таким образом, в каждой из новых штаб-квартир будет работать 25 тыс. человек.