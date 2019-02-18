Над Украиной завтра взойдет суперлуна

Спутник будет иметь больший и более яркий вид.

Во вторник, 19 февраля в 11:09 по киевскому времени будет ближайший перигей 2019 года, когда расстояние между центрами Земли и Луны составит 356,7 тыс. км.

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Как сообщает "Наше небо", перигеем называют ближайшую к Земле точку, через которую проходит Месяц. Ее положение в космическом пространстве меняется с каждым календарным месяцем. Поскольку 19 февраля Луна проходит перигей за несколько часов до фазы полнолуния, которое будет в 17 часов 54 мин. по киевскому времени, то диск спутника будет на 8% больше, чем обычно.

Ближе к Земле Луна подойдет в следующий раз только 24 декабря 2026 года, однако это не станет рекордом - самым мнимальным в XXI веке расстояние между Землей и Луной будет 6 декабря 2052 года.

Как сообщал УНИАН, 21 января 2018 года произошло "кровавое" затмение Суперлуне, во время которого на на спутник упал метеорит и вызвал вспышку. Его зафиксировали телескопы на Земле.