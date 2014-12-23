Россия запустила в космос ракету "Ангара-А5"

Новейшая российская экологически чистая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

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Это первый испытательный пуск тяжелой "Ангары". Ракета-носитель с неотделяемым грузомакетом отправилась на геостационарную орбиту высотой около 36 тысяч километров.

"Тяжелая "Ангара-А5" запущена со стартового комплекса космодрома Плесецк", — сказал собеседник агентства.