Ученым удалось измерить скорость вращения черной дыры

Это стало возможно благодаря наблюдению за смертью звезды, которая приблизилась к сверхмассивному космическому объекту.

Ученые зафиксировали импульс звезды, которую разрывала черная дыра. И это позволило им лучше понять физические свойства этих чрезвычайных объектов в космосе.

Черные дыры звездной массы, к которым относится и та, которую исследовала команда ученых, формируются в случаях, когда большая звезда переживает внутренний коллапс, образуя сверхновую. Черная дыра, возникающая в результате, имеет настолько мощную гравитацию, что даже свет не может обойти ее. А значит ученые не могут наблюдать за такими объектами, пишет Newsweek. Поэтому выяснить их точные физические свойства фактически невозможно.

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Однако их горизонт событий, то есть «точка невозврата», предлагает определенные научные опции. Впервые ученым удалось заметить процесс разрыва звезды на горизонте событий сверхмассивной черной дыры. Собранные данные позволили определить, с какой скоростью вращается сокрушительный космический объект, расположенный от Земли за 290 миллионов световых лет.

Ученые из США и Нидерландов наблюдали за так называемым «событием приточного разрушения» (TDE), то есть процесса уничтожения светила черной дырой. Во время гибели звезда излучала электромагнитную энергию, в частности рентгеновские лучи. Этот импульс позволил исследователям определить определенные свойства самой черной дыры, в частности ее массу и темп вращения.

В рамках интенсивного анализа, команда обнаружила стабильный периодический сигнал, который поступал от обреченной звезды. Сигнал был ярким, а затем угасал каждую 131 секунду. И это рентгеновское излучение поступало из точки, чрезвычайно близкой к горизонту событий, что позволило ученым сделать вывод о вращении источника сигнала вокруг черной дыры.

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Благодаря стабильности сигнала и близости его источника к горизонту событий исследователи смогли вычислить, что скорость вращения самой черной дыры составляет примерно 50% скорости света, то есть около 149,5 тысяч километров в секунду.

«Это не очень большая скорость. Существуют другие черные дыры, скорость вращения которых достигает 99% скорости света», - сказал соавтор исследования Дхирай Пашам.

«Но это впервые нам удалось использовать TDE, чтобы определить темп вращения сверхмассивной черной дыры», - пояснил он.

Теперь ученые хотят обнаружить новые случаи TDE, чтобы оценить свойства черных дыр.

«Установка скорости вращения нескольких черных дыр, которые существуют от начала времен до теперь, было бы очень ценным. Потому что это позволило бы проверить существование взаимосвязи вращения с возрастом черных дыр», - пояснил Пашам.