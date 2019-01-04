Млечный путь столкнется с соседней галактикой

Столкновение будет сокрушительным, но оно произойдет еще не скоро.

Казалось бы потрепанных семейных бюджетов после Новго Года и новостей о приближении новой ядерной гонки достаточно, чтобы испортить праздничное настроение в начале 2019 года.

Но астрономы подлили масла в огонь и объявили, что соседняя галактика столкнется с Млечным путем, после чего наша Солнечная система попадет в космическую воронку, пишет The Guardian.

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Зловещее открытие было сделано на основе компьютерной симуляции движения карликовой галактики под названием Большое Магелланово облако. Она - одна из многих галактик-спутников, которые вращаются вокруг Млечного пути. Как оказалось, вместо того, чтобы двигаться по орбите на безопасном расстоянии или оторваться от гравитационного поля нашей галактики, Большому Магеллановому облаку суждено врезаться в нее.

Сейчас она находится на расстоянии примерно 163 тысяч световых лет от нашей галактики. Она двигалась со скоростью 400 километров в секунду вглубь Вселенной. Но симуляция астрофизиков из Университета Дархама обнаружила, что Большое Магелланово облако замедлилась и развернулась в сторону Млечного пути. Поэтому столкновение галактик произойдет примерно через 2,5 миллиарда лет.

Хоть вероятность столкновения звезд и планет мала, удар целой галактики, масса которой в 250 миллиардов раз превышает массу Солнца, станет сокрушительным.

"Весь Млечный путь дрогнет. А целая Солнечная система может вылететь в открытый космос", - сказал директор Института вычислительной космологии Карлос Фрэнк.

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"Если это действительно произойдет, я не вижу возможности для наших потомков пережить такое", - добавил он.

В свою очередь ученый Мариуш Каутун подсчитал, что вероятность того, что Солнечная система после столкновения покинет Млечный путь очень мала. По его подсчетам, шансы, что это произойдет, не превышают 1-3%.