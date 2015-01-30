Ученые разработали лекарство, которое сможет облегчить жизнь людям с болезнью Альцгеймера

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали новое лекарство для лечения болезни Альцгеймера, клинические испытания на человеке планируется начать в 2016 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВУЗ.

"Исследователям ДВФУ удалось получить уникальное вещество — его структура пока не разглашается, но известно, что подобного рода средства используются при лечении сердечнососудистых заболеваний для уменьшения тромбообразования", — говорится в сообщении.

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Ученые обнаружили, что вещество способствует распаду амилоидных бляшек в головном мозге — по одной из гипотез именно накопление бета-амилоида является причиной болезни Альцгеймера, а накопление этих бляшек приводит к нарушению памяти, внимания и других когнитивных способностей. Проведя лабораторные исследования на животных и клеточных структурах, ученые ДВФУ получили данные, что количество амилоида уменьшается — вполне вероятно, это лекарство сможет облегчить жизнь пациентам с болезнью Альцгеймера.

Справка. Болезнь Альцгеймера является дегенеративным заболеванием головного мозга, выражающимся в прогрессирующем снижении интеллекта. Впервые описанное в 1907 году немецким врачом Алоисом Альцгеймером заболевание является одной из распространенных форм приобретенного слабоумия (деменции). Согласно статистике, после диагностирования болезни Альцгеймера человек в среднем живет около семи лет, и только 3% пациентов преодолевают 15-летний рубеж.