Перед Новым годом на Землю обрушатся магнитные бури: названы даты

26 декабря ожидается очень сильная и довольно длительная буря, из-за неё, возможно, многим людям будет нездоровиться.

В декабре нас ждут еще две магнитные бури. Они обрушатся на землю 26 и 29 декабря.

Об этом сообщает Newshay.

26 декабря ожидается очень сильная и довольно длительная буря, из-за неё, возможно, многим людям будет нездоровиться.

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Магнитная буря 29 декабря завершит цикл декабрьских бурь. Она не такая сильная, как предыдущая, но тоже будет ощущаться.

Отметим, что от обильной активности на Солнце чаще многих других людей страдают те, у кого есть некоторые проблемы со здоровьем. Например, гипертония, гипотония, люди, перенесшие инфаркт, инсульт, люди с анемией и люди, больные вегето-сосудистой дистонией.

Как сообщал УНИАН, в Украине запретили три препарата от высокого давления.