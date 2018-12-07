В Украине скоро начнутся продажи первого геймерского смартфона от ASUS

Один из самых мощных в мире смартфонов с процессором Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ будет стоить примерно тысячу долларов.

В Украине начинается продажа мощного игрового смартфона ROG Phone (ZS600KL) от ASUS. С 15 декабря его можно будет приобрести по специальной цене 26 499 грн.

ROG Phone – это 6-дюймовый смартфон, специально разработанный для запуска современных мобильных игр. Многолетний опыт разработчиков геймерского оборудования серии ROG позволил раскрыть на полную возможности 8-ядерного процессора Qualcomm® Snapdragon™ 845, который может работать в новом устройстве на недоступной раньше тактовой частоте – 2,96 ГГц.

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ROG Phone создан для побед: его система охлаждения с испарительной камерой GameCool и съемным кулером AeroActive для дополнительного охлаждения гарантирует высокую скорость кадров в пылу виртуальных сражений. В то же время, высококачественный AMOLED-дисплей с поддержкой технологии HDR отличается высокой частотой обновления 90 Гц) и сверхнизким временем отклика -1 мс.

Устройство имеет стильный и прочный корпус с металлическим каркасом, который покрывает защитное стекло Corning Gorilla glass с закругленными краями. Смартфон удобно лежит в руке и надежно защищен от влаги – то, что надо для мобильных баталий.