Корпорация IBM сократит 26% сотрудников - СМИ

Корпорация IBM сократит 26% своих сотрудников со следующей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Таким образом, будет уволено 111,8 тыс. человек. В настоящее время в корпорации работают 430 тыс. человек.

Увольнения связывают с тем, что компания планирует сосредоточиться на облачных системах, нежели на традиционном аппаратном направлении, которое занимается серверами IBM. Это станет самым массовым сокращением в компании. Предыдущее сокращение, затронувшее 60 тыс. человек, было в 1993 году.

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По итогам 2014 года чистая прибыль IBM составила $12 млрд, сократившись на 27% по сравнению с показателем 2013 года. Выручка IBM в отчетный период снизилась на 5,7% и составила $92,8 млрд.

IBM - крупнейший в мире производитель и поставщик аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг. 99,9% акций компании находится в свободном обращении и торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Капитализация компании составляет $157,1 млрд.