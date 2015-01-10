Корпорация BBC сняла запрет на изображения пророка Мухаммеда

Британская вещательная корпорация BBC отказалась от действовавшего ранее запрета на любые изображения пророка Мухаммеда в своей продукции. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на британскую газета Guardian.

Пересмотр принятого ранее решения вызван терактами в Париже. В день атаки на парижский журнал Charlie Hebdo в эфире BBC1 были показаны фрагменты карикатур с пророком.

Днем позже, 8 января, телеведущий Дэвид Димблби зачитал для аудитории выдержку из норм BBC, в которых говорилось, что пророк "не должен представляться в каком-либо виде или форме" в продукции, выпускаемой данной вещательной организацией. Вслед за этим корпорация выступила с разъяснениями, настаивая, что данные правила уже "считаются устаревшими и сейчас пересматриваются".

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Официальный представитель корпорации указал, что авторы программ "свободны в своих редакционных соображениях с учетом советов Группы по редакционной политике".

Вооруженное нападение на редакцию еженедельника Charlie Hebdo было совершено в минувшую среду, 7 января. Погибли 12 человек - десять журналистов и двое охранявших здание полицейских, еще 11 человек получили ранения.