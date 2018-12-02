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SpaceX вновь перенесла запуск ракеты Falcon 9

14:39, 02 декабря 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Специалистам потребовалось время для дополнительной проверки двигателя второй ступени. Пуск назначен на 3 декабря.

Falcon 9 должна доставить на орбиту 64 спутника, принадлежащих 17 странам. Изначально пуск должен был быть осуществлен с авиабазы Ванденберг 28 ноября, но его отложили из-за плохой погоды.

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Теги: #SpaceX#Falcon 9#запуск