SpaceX вновь перенесла запуск ракеты Falcon 9

Специалистам потребовалось время для дополнительной проверки двигателя второй ступени.

Компания SpaceX вновь перенесла запуск ракеты Falcon 9 с грузом для миссии Spaceflight SSO-A. Читайте такжеSpaceX отказалась от обновления второй ступени ракеты Falcon 9 Специалистам потребовалось время для дополнительной проверки двигателя второй ступени. Пуск назначен на 3 декабря. Standing down from tomorrow’s launch attempt of Spaceflight SSO-A: SmallSat Express to conduct additional inspections of the second stage. Working toward a backup launch opportunity on December 3. — SpaceX (@SpaceX) 2 декабря 2018 г. Falcon 9 должна доставить на орбиту 64 спутника, принадлежащих 17 странам. Изначально пуск должен был быть осуществлен с авиабазы Ванденберг 28 ноября, но его отложили из-за плохой погоды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter