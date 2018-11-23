Apple возобновила производство iPhone X из-за слабого спроса на новинки - СМИ

Новость появилась на фоне сообщений о том, что Apple сократила производственные заказы для всех трех своих новых моделей iPhone из-за более низкого, чем ожидалось, спроса.

Apple возобновила производство iPhone X из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на свои последние модели XS и XS Max.

Об этом говорится в отчете Wall Street Journal, пишет The Verge.

Читайте такжеРаботают хуже старых: пользователи жалуются на новые iPhone XS и XS Max

Причиной такого решения якобы стало соглашение с Samsung на преобретение определенного количества экранов OLED, которыми оснащенны только iPhone X, XS и XS Max. Поскольку модели XS и XS Max продаются хуже, чем ожидалось, компания приняла решение возобновить производство прошлогодней модели.

Новость появилась на фоне сообщений о том, что Apple сократила производственные заказы для всех трех своих новых моделей iPhone из-за более низкого, чем ожидалось, спроса.

Больше всего за место на рынке борется самый дешевый из новинок iPhone XR. Сообщается, что вместо него клиенты выбирают прошлогодний iPhone 8, цена которого упала после презентации новинок.

Как сообщал УНИАН, после выхода в этом году iPhone X и XS Max Apple заявила, что прекращает производство iPhone X.