В колледже Великобритании лекцию прочитала голограмма преподавателя (видео)

Изображение лектора проецируется на стеклянный экран, а программное обеспечение позади придает ему глубину.

В имперском колледже Великобритании, вместо реального преподавателя, лекцию прочитала его голограмма. Читайте такжеУченые из Украины создают первый в мире голографический проектор Об этом говорится в сюжете ТСН. Изображение лектора проецируется на стеклянный экран, а программное обеспечение позади придает ему глубину. Голографические преподаватели лучше взаимодействуют с аудиторией - могут выбирать учеников и смотреть им в глаза. Ранее сообщалось, что голограмма Эми Уайнхаус отправится в мировое турне

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