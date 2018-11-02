В колледже Великобритании лекцию прочитала голограмма преподавателя (видео)
19:18, 02 ноября 2018Наука и IT
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Изображение лектора проецируется на стеклянный экран, а программное обеспечение позади придает ему глубину.
В колледже Великобритании лекцию студентам прочитала голограмма преподавателя
В имперском колледже Великобритании, вместо реального преподавателя, лекцию прочитала его голограмма.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Изображение лектора проецируется на стеклянный экран, а программное обеспечение позади придает ему глубину. Голографические преподаватели лучше взаимодействуют с аудиторией - могут выбирать учеников и смотреть им в глаза.
Ранее сообщалось, что голограмма Эми Уайнхаус отправится в мировое турне
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