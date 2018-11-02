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В колледже Великобритании лекцию прочитала голограмма преподавателя (видео)

19:18, 02 ноября 2018
Наука и IT
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Изображение лектора проецируется на стеклянный экран, а программное обеспечение позади придает ему глубину. Голографические преподаватели лучше взаимодействуют с аудиторией - могут выбирать учеников и смотреть им в глаза.

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Теги: #Британия#колледж