В мире снижается глобальный уровень свободы в интернете - отчет Freedom House

Статус свободы интернета в Украине определен как "частично свободный".

В международной неправительственной организации Freedom House заявляют, что в мире снижается глобальный уровень свободы в сети Интернет.

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Об этом сообщили в представительстве Freedom House в Украине со ссылкой на собственное исследование "Свобода в сети 2018". В частности, в отчете подчеркивается, что благодаря подъему цифрового авторитаризма интернет может быть использован как для того, чтобы подорвать демократические системы, так и для дестабилизации диктатур.

Также отмечается, что глобальный уровень свободы в интернете снижается восьмой год подряд. Согласно анализу, все большее количество правительств принимают законы, ограничивающие онлайн-медиа под лозунгом борьбы с "фейковых новостями", а также увеличивают уровень надзора за пользователями, получая неограниченный доступ к их данным.

Так, из 65 стран, которые фигурируют в нынешнем исследовании, в 26 странах наблюдалось ухудшение свободы в интернете. Почти в половине из этих стран, где наблюдалось ухудшение, оно было связано с выборами.

Оценка статуса свободы в разных странах проводилась по 100-балльной шкале, где «0» обозначает страны с наиболее свободным интернетом в мире, и "100" - наименее свободным. Украина в этом рейтинге получила 45 баллов. Статус свободы интернета в Украине определен как "частично свободный". Так, в категории препятствия доступа в интернете Украина набрала 9 баллов, ограничение контента - 16, нарушение прав пользователей - 20.

Отмечается, что власть в Украине заблокировала более 200 сайтов, и все большее количество законодательных предложений содержало широко сформулированные положения о блокировании страниц сайтов в сети Интернет по соображениям национальной безопасности, часто даже без необходимости получения решения суда.

Также отмечено, что правоохранителями и сотрудниками Службы безопасности Украины были осуществлены рейды в офисы редакций двух украинских интернет-изданий с пророссийской позицией «Страна» и «Вести».

Кроме того, украинская власть арестовала ряд пользователей социальных сетей одновременно пророссийская оккупационная администрация Луганской области осудила на 14 лет местного блоггера.

В то же время упоминается, что в июне 2017 года Украина подверглась деструктивной кибератаке с использованием вируса «NotPetya», организованной с территории России.